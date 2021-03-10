Сайты большинства российских государственных органов заработали после сбоя
Большинству сайтов государственных органов РФ удалось восстановить работу после сбоя, который произошел сегодня днем. Об этом сообщает ТАСС.
Так, вновь начали функционировать сайты Кремля, правительства, Роскомнадзора, Минпромторга, Минэкономразвития и Совбеза России. Однако восстановить работу сайта Следственного комитета РФ до сих пор не удалось. Ранее заработали сайты Государственной думы и МВД.
Сегодня стало известно о сбое на сайтах ряда государственных органов РФ. Также пользователи сообщили о проблеме в работе крупнейшего российского провайдера «Ростелеком».
В Минцифры объяснили, что проблемы с доступом к госсайтам связаны со сбоями у «Ростелекома», и добавили, что временные нарушения работы не связаны с проводимыми Роскомнадзором мероприятиями в отношении Twitter.