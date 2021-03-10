В Химках рысь выпрыгнула с пятого этажа и гуляла по улице: видео

Жители подмосковных Химок заметили гуляющую по улице рысь. Как оказалось, хищное животное сбежало из квартиры.

«Очевидцы говорят, что она выпала из окна пятого этажа», - говорится в комментарии к видеозаписи с рысью, опубликованной в Instagram.

Пользователи сообщили, что животное было напугано. Рысь вела себя мирно и ни на кого не бросалась. Для ее отлова были вызваны специалисты. Они дали хищнице снотворное и отвезли к ветеринару.

Сообщается, что при падении животное покалечилось. Хозяин рыси пока не объявился.