В Химках рысь выпрыгнула с пятого этажа и гуляла по улице: видео
Хищница вела себя мирно и ни на кого не бросалась. Для ее отлова были вызваны специалисты.
© Видео: thehimki, khimki_live, Instagram © Фото: thehimki, Instagram
Жители подмосковных Химок заметили гуляющую по улице рысь. Как оказалось, хищное животное сбежало из квартиры.
«Очевидцы говорят, что она выпала из окна пятого этажа», - говорится в комментарии к видеозаписи с рысью, опубликованной в Instagram.
Пользователи сообщили, что животное было напугано. Рысь вела себя мирно и ни на кого не бросалась. Для ее отлова были вызваны специалисты. Они дали хищнице снотворное и отвезли к ветеринару.
Сообщается, что при падении животное покалечилось. Хозяин рыси пока не объявился.