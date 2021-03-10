Затишье перед бурей: что происходит в Ереване после увольнения главы Генштаба и обращения президента в КС

Площадь Республики в Ереване оцеплена отрядами полиции. Оппозиция готовит новые протесты после утреннего заявления премьер-министра Никола Пашиняна об увольнении начальника Генштаба ВС Армении Оника Гаспаряна.

Пашинян добивался отставки главы Генштаба несколько недель. При этом противники премьер-министра настаивают на антиконституционности всего происходящего.

Как передает корреспондент «Звезды», сейчас в Ереване все ждут реакции Конституционного суда, в который обратился президент Армен Саркисян по данному вопросу. Глава государства пояснил, что обратился в КС с просьбой не обжаловать само увольнение, а рассмотреть соответствие закона О военной службе и статусе военнослужащего с Конституцией.

На данный момент возле здания парламента стоят сотрудники специального подразделения полиции со щитами и в полной экипировке. Оппозиция поставила палатки, разожгла костры и блокировала служебные входы в здание парламента, чтобы не допустить туда депутатов.

С самого утра на площадь Республики стягиваются дополнительные подразделения полиции. Все ждут четырех часов по местному времени и трех по Москве, когда должен начаться большой митинг.

Премьер-министр Никол Пашинян направил президенту Армену Саркисяну прошение о назначении нового начальника Генштаба Артака Давтяна. При этом высший командный состав ВС Армении поддержал Оника Гаспаряна, который обратился в Административный суд по поводу увольнения. Он также обратился к офицерскому корпусу и личному составу ВС Армении, призвав их продолжить самоотверженную службу во благо страны и народа.