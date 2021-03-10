В Кремле заявили, что не располагают информацией о плане Киева по урегулированию конфликта в Донбассе

В Кремле отреагировали на сообщения о том, что у Украины есть план по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.

«Я не имею никакой информации о существовании такого плана», - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее об отсутствии данных об этом плане сообщили и в российском МИД.

В среду, 10 марта, глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что у Киева есть конкретный план урегулирования в Донбассе. По его словам, он был предложен Германией и Францией и доработан Украиной.