В стране и мире ФСБ опубликовала кадры допроса пензенского школьника, готовившего теракт Анна Назайкина В отношении подростка было возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к террористическому акту». © Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ Читайте нас на: Федеральная служба безопасности РФ опубликовала кадры допроса школьника, готовившего теракт в Пензенской области. «В апреле 2021 года я планировал совершить убийство ружьем своих одноклассников»,- заявил подросток в ходе допроса.

Ранее следователи возбудили дело по статье УК РФ «Приготовление к террористическому акту». По адресу проживания подозреваемого изъяли охотничье ружье и порох, а также средства связи, в которых были обнаружены инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика