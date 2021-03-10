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«Она могла абсолютно все»: Лещенко рассказал, что помогло Лядовой дожить до 95 лет

Тамара Астапенкова
13:09 10.03.2021
По словам певца, пианистка была светлым и жизнелюбивым человеком.
«Она могла абсолютно все»: Лещенко рассказал, что помогло Лядовой дожить до 95 лет
© Фото: Дмитрий Коробейников, РИА Новости
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Народный артист РСФСР, певец Лев Лещенко назвал смерть пианистки и композитора Людмилы Лядовой личным горем. 

«Мы с ней прошагали по нашим творческим дорогам много-много лет. Она была светлым, очень радостным, жизнелюбивым человеком, который олицетворял большую доброту. Свою лучистость она отдавала зрителям. Она все делала во имя своей профессии. Она была великолепным композитором, потрясающей артисткой и потрясающим пианистом. Она могла абсолютно все. И это позволило ей дожить до 95 лет, и достойно уйти из жизни. В память о ней будут звучать ее песни и воспоминания друзей», - сказал «Звезде» Лев Лещенко.

Сегодня стало известно о смерти народной артистки РСФСР Людмилы Лядовой. Она лежала в больнице с коронавирусом, где ее перевели в реанимацию из-за ухудшения состояния здоровья. Композитору было 95 лет. Песни Людмилы Лядовой исполнял Иосиф Кобзон, Людмила Зыкина, Эдита Пьеха, Валентина Толкунова и многие другие.

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