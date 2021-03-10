В стране и мире В Кремле заявили о переносе даты послания президента Федеральному собранию Анна Назайкина Дмитрий Песков сообщил, что точные сроки в данный момент неизвестны. © Фото: пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Дата послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию «сдвигается вправо», точные сроки в данный момент неизвестны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Ориентировочно тоже пока нет, сдвигается дата, как вы видите, сдвигается вправо. Но точную дату пока вам не могу назвать», - сообщил представитель Кремля. Напомним, что послание Федеральному собранию проводится ежегодно с 1994 года. Обращение прямо предусмотрено действующей Конституцией Российской Федерации. В 2020 году Владимир Путин обращался с посланием к парламенту 15 января. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика