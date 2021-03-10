Пользователи пожаловались на сбои в работе YouTube, Google, «Яндекса» и МТС

В работе YouTube, Google, «Яндекса» и МТС произошел сбой. На это жалуются российские пользователи, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Ранее появились сообщения о неполадках у «Ростелекома», а также проблемах с доступом к сайтам Кремля, правительства, Госдумы, Совета Федерации, МВД, СК и ряда министерств. Позднее провайдер заявил, что сбои были связаны с неверным функционированием оборудования.

«Проблемы с доступом к ряду государственных и других сайтов связаны со сбоями в работе маршрутизаторов, используемых в сети ПАО "Ростелеком". Компания предпринимает необходимые меры по восстановлению работоспособности сети», - заявили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Также в ведомстве уточнили, что проблемы не связаны с замедлением работы Twitter, которую ранее начал Роскомнадзор.