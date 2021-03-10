Руководитель аппарата парламента Армении подал в отставку

Руководитель аппарата парламента Армении Тигран Галстян подал заявление об отставке.

«Тигран Галстян написал заявление об освобождении от должности в связи с переходом на работу в частный сектор», - сообщила пресс-служба Национального собрания страны.

Этот пост Галстян занимал с 21 января 2019 года.

В Армении в конце февраля с новой силой разгорелся политический кризис. В стране периодически проходят митинги. Причиной стал призыв начальника Генерального штаба Вооруженных сил Оника Гаспаряна к отставке премьера Никола Пашиняна.

Сам глава кабмина выступил с инициативой уволить Гаспаряна. Президент страны Армен Саркисян дважды не подписал проект данного указа. В среду, 10 марта, Пашинян заявил, поскольку глава государства не стал оспаривать указ премьера об отставке руководителя Генштаба в Конституционном суде, то Оник Гаспарян освобождается от занимаемой должности силой закона. Сразу после этого Саркисян сообщил, что собирается через Конституционный суд обжаловать закон, который позволил премьеру сделать это.