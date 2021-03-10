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В Кремле назвали обоснованными меры против Twitter

Иван Линдеманн
13:13 10.03.2021
Замедление трафика социальной касается только фото- и видеоконтента и не относится к текстовой информации.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: freestocks, Unsplash
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Меры по замедлению работы Twitter являются обоснованными. Хотя российские власти и не стремятся блокировать эту социальную сеть и иные интернет-ресурсы, но все же планируют заставить их выполнять законодательство страны. Об этом заявил Дмитрий Песков.

«У россиян должна быть возможность иметь доступ ко всем мировым ресурсам. Это основная цель. Но надзорные функции заключаются в том, чтобы эти ресурсы действовали в правовом поле и выполняли законные требования российских ведомств на территории РФ», - сказал пресс-секретарь Владимира Путина.

В Роскомнадзоре ранее заявили, что начали замедлять работу Twitter, поскольку соцсеть не выполняет требование по удалению противоправного контента. Сразу после этого российские пользователи стали жаловаться на плохую работу сервиса. Замглавы ведомства подчеркнул, что замедление трафика социальной касается только фото- и видеоконтента и не относится к текстовой информации. Кроме того, он сообщил, что Роскомнадзор располагает всеми основаниями для полной блокировки Twitter, но надеется на конструктивную позицию компании.

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