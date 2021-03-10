ФСБ предотвратила теракт в образовательном учреждении в Пензенской области

Теракт удалось предотвратить в образовательном учреждении в Пензенской области, подозреваемый был задержан. Об этом сообщает ЦОС ФСБ РФ.

«ФСБ РФ во взаимодействии со Следственным комитетом РФ и МВД России в Пензенской области предотвращен террористический акт в образовательном учреждении. В результате проведенных мероприятий задержан причастный к подготовке данного преступления гражданин России», - говорится в сообщении.

Следователи возбудили дело по статье УК РФ «Приготовление к террористическому акту» в отношении пензенского школьника, сообщившего в Сети о планах расстрелять одноклассников. Суд поместил его под домашний арест.

По адресу проживания подозреваемого были изъяты охотничье ружье и порох, а также средства связи, в которых обнаружили инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства.