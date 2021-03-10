Почти все: названо реальное число жителей Полинезии, подвергшихся воздействию радиации при французских ядерных испытаниях

В результате ядерных испытаний, которые Франция проводила в Полинезии в 60-70-х годах прошлого века, почти все население заморского сообщества страны подверглось воздействию радиации. К такому выводу пришли ученые, расследовавшие последствия атмосферных испытаний.

Речь идет об испытаниях Aldebaran, Encelade и Centaure, проводившихся в 1966, 1971 и 1974 годах на атоллах Моруроа и Фангатауфа, пишет Guardian. Реальный уровень радиационного загрязнения, по мнению ученых, в два-три раза превышает официальные данные. Последствиями атмосферных взрывов 1960—1970 годов стал рост заболеваемости раком среди местного населения и участников испытаний.

В ходе работы сотрудники порталов Disclose и Interprt при участии исследователей программы Science & Global Security Принстонского университета изучили тысячи рассекреченных военных документов и десятки неопубликованных свидетельств. В ходе моделирования ученые также реконструировали три ключевых испытания и их последствия.

Изученные сведения впервые показали масштабы катастрофы.

«В соответствии с нашими расчетам, инфицированы были около 110 тысяч человек, то есть практически все жители Полинезии на тот момент», - указали авторы исследования, ответив, что жители

подверглись дозе радиации более одного миллизиверта только в результате испытания Centaure. Тогда как дозы облучения, полученные жителями некоторых районов Папеэте, предположительно, в два или три раза выше.

Ученые добавили, что власти Франции на протяжении полувека скрывали истинное влияние ядерных испытаний на здоровье полинезийцев. Например, загрязнение того же Таити — главного острова архипелага Острова Общества и всей Французской Полинезии — при взрыве одной только бомбы Centaure недооценили на целых 40%.

В результате компенсации получили лишь несколько десятков местных жителей. Так, Франция только в 2010 году учредила комиссию по выплате компенсаций пострадавшим жителям и военным. Чтобы получить компенсации, людям пришлось доказывать, что они находились во второй половине 20 века во Французской Полинезии и пережили онкологические заболевание. Всего компенсации на сегодняшний день добились 454 человека: 63 местных жителя, остальные – военные. Более 80 процентов обращений были отклонены без объяснения причин.