Уральский гейзер: прорыв теплотрассы в Перми попал на видео

В Перми рядом с торговым комплексом «Столица» произошел прорыв теплотрассы. Об этом сообщает Ura.ru. Как уточняется, из-за отключения электричества насосы теплоэнергетиков не справились с нагрузкой, вследствие чего произошла авария.

Жители Перми в Сети сообщают, что горячая вода бьет на несколько метров вверх, а соседние улицы заволокло паром. В пресс-службе Пермской сетевой компании заявили, что обстоятельства произошедшего выясняются.