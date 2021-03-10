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Уральский гейзер: прорыв теплотрассы в Перми попал на видео

Анна Назайкина
12:37 10.03.2021
По информации СМИ, из-за отключения электричества насосы теплоэнергетиков не справились с нагрузкой.
© Видео: VK, strnov © Фото: VK, strnov
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В Перми рядом с торговым комплексом «Столица» произошел прорыв теплотрассы. Об этом сообщает Ura.ru. Как уточняется, из-за отключения электричества насосы теплоэнергетиков не справились с нагрузкой, вследствие чего произошла авария.

Жители Перми в Сети сообщают, что горячая вода бьет на несколько метров вверх, а соседние улицы заволокло паром. В пресс-службе Пермской сетевой компании заявили, что обстоятельства произошедшего выясняются.

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