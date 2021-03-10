Названа причина смерти Людмилы Лядовой

Причиной смерти народной артистки РСФСР Людмилы Лядовой стал коронавирус. Об этом сообщил ее бывший администратор Галина Горбенко.

«COVID. Да, она лежала с COVID. Но она не лежала на ИВЛ, она лежала на кислороде», - передает ее слова РИА Новости.

Горбенко также рассказала, что артистку сначала госпитализировали в 52-ю больницу, затем перевели в реанимацию, однако и там врачи не смогли ее «поднять».

Сегодня стало известно, что в Москве в возрасте 95 лет скончалась народная артистка РФСФР, знаменитая пианистка и композитор Людмила Лядова.

На эстраде она выступала с 1946 по 1951 год в дуэте с певицей Ниной Пантелеевой. Песни Лядовой исполняли Иосиф Кобзон, Людмила Зыкина, Эдита Пьеха, Валентина Толкунова и другие. Самые ее популярные произведения - «Старый марш», «Чудо-песенка», «Барабан», «Ай-люли».