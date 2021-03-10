Латвия возобновит пассажирское авиасообщение с Россией

Власти Латвии заявили о готовности возобновить регулярное авиасообщение с Россией и другими странами. Соответствующее решение приняло правительство страны. Согласно официальному пресс-релизу, в Латвии с 17 марта будут разрешены международные пассажирские перевозки, в том числе и чартеры.

При принятии решения латвийские власти вдохновились примером соседних Эстонии и Литвы, где пассажирские самолеты уже летают, пишет РИА Новости.

Рига запретила международные авиаперевозки, за исключением стран ЕС, 17 марта прошлого года. Причиной тому послужило стремительное распространение новой коронавирусной инфекции.