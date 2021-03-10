«Она верила в музыку»: пианист Юрий Розум рассказал, чем жила Людмила Лядова

Людмила Лядова была блестящей пианисткой, очень любила и верила в музыку. Своими воспоминаниями о народной артистке РСФСР поделился со «Звездой» народный артист России пианист Юрий Розум.

«Сколько я ее помню на протяжении десятилетий своей музыкальной жизни, она была всегда самая жизнеизлучающая. От нее всегда исходил такой напор радости, уверенности. Она излучала какой-то невероятный свет - свет счастья творить. Она очень любила музыку, чувствовала ее замечательно, работала в самых разных жанрах. Сама была блестящей пианисткой и верила в музыку. Во все эти непростые времена она боролась и побеждала благодаря музыке», - рассказал Розум.

Сегодня стало известно о смерти знаменитой пианистки и композитора Людмилы Лядовой. Она скончалась в возрасте 95 лет. Известно, что народная артистка РСФСР была госпитализирована с коронавирусом в московскую больницу №52. Из-за ухудшения ее состояния она была переведена в реанимацию.