Россияне жалуются на медленную работу Twitter после объявления Роскомнадзора

Российские пользователи Twitter начали жаловаться на замедление работы сервиса. Это следует из данных портала Downdetector.

Многие сталкиваются с проблемами при загрузке фото или видео. При этом с публикацией постов проблем нет. Отмечается, что соцсеть плохо работает не только у провайдеров большой тройки, но и у более мелких компаний.

В среду, 10 марта, Роскомнадзор объявил о начале первичного замедления скорости работы Twitter в России на всех мобильных устройствах и на половине компьютеров. В ведомстве объяснили, что социальная сеть не выполняет требования об удалении запрещенной информации. Роскомнадзор утверждает, что с 2017 года направил Twitter 28 тысяч требований об удалении публикаций, однако на сегодняшний день соцсеть сохранила еще более трех тысяч противоправных постов.