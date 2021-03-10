В Госдуме ответили пресс-секретарю Госдепа, назвавшему «Северный поток - 2» плохой сделкой

Ведущие страны Европейского союза все больше обретают экономический суверенитет в жизненно важных для этой отрасли секторах. Именно поэтому ЕС заинтересован в завершении строительства и реализации «Северного потока - 2». Об этом заявил заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев.

Так депутат ответил пресс-секретарю Государственного департамента США Неду Прайсу, который сообщил, что «Северный поток - 2» является плохой сделкой. Кроме того, Гутенев отметил, что недавние перебои с электричеством в США показали жителям Европы, как важно иметь надежный источник энергии.

«Иметь гарантированный, бесперебойный, надежный источник поставки энергоносителей, а «Северный поток - 2» именно таким и является... приобретает уже стратегическое значение для их национальных экономик», - сказал депутат в беседе с RT.

Накануне трубоукладчик «Академик Черский» прибыл в Калининград, чтобы подготовиться к строительству газопровода.

Ранее в Конгрессе США потребовали от госсекретаря Энтони Блинкена новых санкций против «Северного потока - 2».