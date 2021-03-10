СМИ: в России предложили ввести налог на блогеров

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ предложило обязать иностранные компании выплачивать налог за российских блогеров с доходов от рекламы на таких платформах, как Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Twitter. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на план развития IT-сферы.

«Такой шаг приведет к росту поступлений от деятельности российских блогеров в бюджет, сказано в плане. Исполнителями проекта назначены, Минфин, Минэкономразвития и ФНС»,- говорится в материале.

Как отмечает издание, данные ведомства информацию пока не подтвердили и не опровергли, а в пресс-службе Минцифры отказались от комментариев, заявив, что документ потерял актуальность.

По данным исследовательской компании BloggerBase, видеоблогеры в России в 2020 году заработали около 18 миллиардов рублей— на фоне пандемии COVID-19 спрос на контент вырос.