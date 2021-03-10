Эколог оценил угрозу надвигающегося «катастрофически долгого» лета

Эколог Денис Букалов оценил результаты исследований китайских ученых, которые ожидают, что к 2100 году в Северном полушарии и в России лето будет длиться до полугода, а зима сократится до двух месяцев.

«То, что они сказали к 2100 году, - это совсем скоро. Я сомневаюсь, что на наш век это придется», - заявил в разговоре со «Звездой» эксперт.

Глобальные изменения в климате могут привести к катастрофическим последствиям в экологии, сельском хозяйстве и здоровье человечества, считают ученые из Китая. По их мнению, причиной возможных изменений может быть глобальное потепление из-за парниковых газов.

«На самом деле ученые над этим бьются: кто-то говорит, что глобальное потепление, кто-то утверждает, что глобальное похолодание. Но парниковые газы действительно есть. Джо Байден практически сразу после вступления в должность президента заявил, что США вернутся к парижским соглашениям о снижении парниковых газов. Но эта проблема в большей степени идет от сельского хозяйства. Очень большое количество выбросов идет от отходов жизнедеятельности животных, которые выливаются в окружающую среду», - пояснил эколог.

В ходе исследований китайские ученые выяснили, что за прошедшие 50 лет в среднем продолжительность лета увеличилась с 78 до 95 дней, а длительность зимы уменьшилась на три дня.