В стране и мире Умер актер из фильма «Летят журавли» Николай Сморчков Иван Линдеманн Артисту было 90 лет. Причиной смерти стал коронавирус. © Фото: kino-teatr.ru Читайте нас на: На 91-м году жизни скончался актер Николай Сморчков. Новость о его смерти появилась на сайте Союза кинематографистов России. Отмечается, что артист ушел из жизни еще 6 марта. Причиной смерти стал коронавирус. «Он был талантливым артистом, очень скромным, порядочным человеком, любим друзьями и коллегами. Светлая память», - сказано в сообщении. Сморчков сыграл в кино более 200 эпизодических ролей. Зрителям он известен по фильмам «Летят журавли», «Война и мир», «Верные друзья» и «Жестокий романс». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика