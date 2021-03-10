Умер актер из фильма «Летят журавли» Николай Сморчков
Артисту было 90 лет. Причиной смерти стал коронавирус.
© Фото: kino-teatr.ru
На 91-м году жизни скончался актер Николай Сморчков. Новость о его смерти появилась на сайте Союза кинематографистов России.
Отмечается, что артист ушел из жизни еще 6 марта. Причиной смерти стал коронавирус.
«Он был талантливым артистом, очень скромным, порядочным человеком, любим друзьями и коллегами. Светлая память», - сказано в сообщении.
Сморчков сыграл в кино более 200 эпизодических ролей. Зрителям он известен по фильмам «Летят журавли», «Война и мир», «Верные друзья» и «Жестокий романс».