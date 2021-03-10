Минтруд подготовил несколько предложений по индексации выплат работающим пенсионерам

Министерство труда и социальной защиты подготовило несколько предложений по индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом сообщил руководитель ведомства Антон Котяков.

По его словам, правительство уже передало документ в администрацию президента.

«Мы в Минтруде по поручению президента вопрос прорабатывали, сформировали несколько предложений, именно направленных на увеличение пенсионного обеспечения работающих граждан», - сказал он на заседании комитета Госдумы.

Котяков выразил надежду, что обсуждение данного вопроса пройдет в ближайшее время.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в настоящее время правительство ищет источники финансирования индексации выплат работающим пенсионерам. Она подчеркнула, что главная задача - найти средства для бесперебойной ежегодной индексации.