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Главу Минздрава Алтая и его помощника подозревают во взятках на 4,6 миллиона рублей

Тамара Астапенкова
11:05 10.03.2021
По информации СК, в отношении министра и его помощника возбуждено несколько уголовных дел.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: sledcom.ru
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На Алтае возбуждено несколько уголовных дел в отношении министра здравоохранения республики Сергея Коваленко и его помощника. Их заподозрили в получении взяток в особо крупном размере. Об этом сообщили в региональном СУ СК РФ.

По данным следствия, с марта 2020 года по февраль 2021-го Коваленко с помощником, «действуя в составе организованной группы, неоднократно получали от руководства трех коммерческих организаций взятки в виде денег в крупном и особо крупном размерах на общую сумму порядка 4,6 миллиона рублей». Средства шли  в качестве вознаграждения за заключение госконтрактов, а также за предоставление преимуществ, общее покровительство и помощь в победах на аукционах на поставку медоборудования и СИЗ и «обеспечение последующего беспрепятственного принятия медицинского оборудования и расходных материалов, их своевременной оплаты», уточнили в СК.

«Коваленко и Туюнчеков задержаны, в отношении них в ближайшее время будет решаться вопрос об избрании меры пресечения», - говорится в сообщении.

Также возбуждены уголовные дела в отношении руководителей трех коммерческих предприятий по статьям «Дача взятки должностному лицу, совершенная в крупном размере» и «Дача взятки должностному лицу, совершенная в особо крупном размере».

Как сообщил телеканалу «Звезда» пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов, Министерство здравоохранения республики продолжает свою работу, глава Алтая Олег Хорохордин проинформирован о задержании.

«На данный момент проводятся все необходимые оперативные мероприятия. В случае подтверждения фактов нарушения закона виновные, безусловно, понесут наказание. Министерство здравоохранения продолжает свою работу, факт задержания ни в коем случае не отразится на деятельности медицинских учреждений», - заявил Максимов.

Он уточнил, что на период следственных действий исполнение обязанностей министра будет возложено на одного из его заместителей.

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