Мясников назвал лучший продукт для защиты от рака

В большинстве диет, рекомендованных для снижения риска онкологических заболеваний, присутствует брокколи. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

«Официально во всех руководствах, когда читаешь про антиоксиданты, про снижение риска онкологии, - там будет брокколи», - рассказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Мясников добавил, что среди приправ в наибольшей степени противораковыми свойствами обладает куркума. Из напитков для защиты от рака врач посоветовал зеленый чай. Кроме того, специалист порекомендовал употреблять красные фрукты и овощи, в которых содержатся ликопены - вещества, способные предотвратить некоторые виды онкозаболеваний.

Ранее Александр Мясников рассказал о существовании исследований, подтверждающих тесную связь между онкологическими заболеваниями и бактериями, живущими в полости рта. Врач заявил, что, ухаживая за деснами и зубами, человек обслуживает «важный узел», влияющий на общее состояние здоровья.