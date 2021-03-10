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Врачи назвали пять симптомов, указывающих на гибель клеток мозга

Светлана Иванова
10:53 10.03.2021
При болезни Паркинсона, для которой характерно разрушение нейронов, возникает тремор, скованность конечностей и постуральная неустойчивость.
Врачи назвали пять симптомов, указывающих на гибель клеток мозга
© Фото: Robina Weermeijer, Unsplash
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Симптомы болезни Паркинсона, представляющей собой прогрессирующее хроническое нейродегенеративное неврологическое заболевание, на ранних стадиях практически не выражены.

Для болезни, в группе риска которой преимущественно пожилые люди, характерна гибель клеток черной субстанции, области мозга, которая частично отвечает за движения, мотивацию, обучение.

Однако ряд признаков могут на ранних стадиях указать на разрушение и смерть нейронов, вырабатывающих нейромедиатор дофамин.

Как сообщает газета Express со ссылкой на врачей, речь идет о треморе, представляющем собой непроизвольные, ритмичные колебательные движения в состоянии покоя, замедленности движений, скованности конечностей, постуральной неустойчивости, при которой у человека возникают затруднения в удержании равновесия в определенной позе или при смене позы.

Также заподозрить развитие болезни Паркинсона можно по симптому «замораживания», при котором у человека возникает ощущение «приклеенных к земле ног», когда верхняя часть тела может двигаться, а нижняя «застывает». Чаще всего такой эффект проявляется при поворотах или изменении направления.

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