Врачи назвали пять симптомов, указывающих на гибель клеток мозга

Симптомы болезни Паркинсона, представляющей собой прогрессирующее хроническое нейродегенеративное неврологическое заболевание, на ранних стадиях практически не выражены.

Для болезни, в группе риска которой преимущественно пожилые люди, характерна гибель клеток черной субстанции, области мозга, которая частично отвечает за движения, мотивацию, обучение.

Однако ряд признаков могут на ранних стадиях указать на разрушение и смерть нейронов, вырабатывающих нейромедиатор дофамин.

Как сообщает газета Express со ссылкой на врачей, речь идет о треморе, представляющем собой непроизвольные, ритмичные колебательные движения в состоянии покоя, замедленности движений, скованности конечностей, постуральной неустойчивости, при которой у человека возникают затруднения в удержании равновесия в определенной позе или при смене позы.

Также заподозрить развитие болезни Паркинсона можно по симптому «замораживания», при котором у человека возникает ощущение «приклеенных к земле ног», когда верхняя часть тела может двигаться, а нижняя «застывает». Чаще всего такой эффект проявляется при поворотах или изменении направления.