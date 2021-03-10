Врач предупредила о главной опасности рыбы и мяса

Недостаточная термическая обработка мяса диких животных и рыбы может стать причиной заражения человека опасными паразитами. Об этом рассказала врач-инфекционист, гастроэнтеролог, гепатолог и паразитолог Ольга Агринская.

Как пояснила доктор в комментарии телеканалу «360», при поедании зараженного мяса личинки Trichinella выходят из капсул и в течение трех суток достигают половой зрелости.

Симптомами заражения являются отек век, глаз, лица, повышение температуры тела, сильные мышечные боли и сыпь на коже.

В рыбе и морепродуктах могут находиться жизнеспособные личинки анизакид. Чтобы избавиться от них, необходимо заморозить или приготовить продукты.

При употреблении недостаточно обработанной морской рыбы, раков и некоторых видов крабов можно заразиться китайской двуусткой и легочной двуусткой. Врач указала, что клонорхоз и парагонимоз чаще всего встречаются в Китае и на Дальнем Востоке, и призвала отказаться от употребления рыбных блюд в этих регионах.

Агринская добавила, что не стоит проверяться на паразитов, не имея жалоб, достаточно просто соблюдать меры предосторожности.