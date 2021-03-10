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Роскомнадзор принял меры по первичному замедлению скорости работы Twitter

Тамара Астапенкова
10:14 10.03.2021
В ведомстве уточнили, что в случае игнорирования требований, меры воздействия будут продолжены вплоть до блокировки интернет-сервиса. 
Роскомнадзор принял меры по первичному замедлению скорости работы Twitter
© Фото: Mix, Pixabay
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Со среды, 10 марта, Роскомнадзор принял меры по первичному замедлению скорости работы Twitter. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что с 2017 года интернет-сервис не удаляется контент, склоняющий несовершеннолетних к опасным действиям, информацию о запрещенных веществах, а также содержащий детскую порнографию. Роскомнадзором было направлено свыше 28 тысяч требований об удалении противоправных ссылок и публикаций.

«С целью защиты российских граждан и принуждения интернет-сервиса к исполнению законодательства на территории Российской Федерации в отношении Twitter с 10 марта 2021 года приняты меры централизованного реагирования, а именно первичное замедление скорости работы сервиса “согласно регламенту”», - говорится в сообщении.

Уточняется, что замедление будет реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств. В ведомстве отметили, что по состоянию на 10 марта 2021 года интернет-сервис не удалил 3168 материалов с противоправной информацией.  В случае игнорирования требований, меры воздействия будут продолжены вплоть до блокировки интернет-сервиса. 

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