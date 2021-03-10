Стала известна новая схема телефонного мошенничества

Телефонные мошенники придумали новый способ выманивания денег у доверчивых граждан. Теперь злоумышленники звонят под видом полицейских, которые якобы расследуют попытку хищения денег со счета в банке.

По информации РИА Новости, мошенник звонит по телефону, представляется сотрудником полиции и даже называет номер своего жетона. Далее он сообщает, что у человека пытались снять деньги со счета в отделении банка, используя нотариально заверенную доверенность. Затем мнимый полицейский успокаивает гражданина, что хищение удалось пресечь и теперь идет расследование по этому делу.

В ходе беседы у абонента выуживают нужную информацию о банке, в котором обслуживается «потерпевший», его вкладах, картах и т. д. Как сообщили специалисты по безопасности, сотрудники полиции никогда не будут запрашивать подобную информацию у гражданина по телефону, поскольку все необходимые данные они получают у кредитной организации напрямую. Если человеку поступил подобный звонок, то его следует прервать и самому перезвонить в банк.

Ранее эксперт рассказал, какие уточняющие вопросы нужно задавать звонившему, чтобы выяснить, мошенник он или нет. Он также посоветовал при любых подозрительных звонках сразу класть трубку.