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Ход Байдена: Калашников рассказал, какую партию президент США разыгрывает на Донбассе

Ян Брацкий
00:09 10.03.2021
По мнению эксперта, США используют тлеющий региональный конфликт для нагнетания напряженности у российских границ и постоянного давления на Москву.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Alexander Rekun, Global Look Press
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Никаких интересов у властей США на Донбассе нет и быть не может. С таким заявлением выступил председатель Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. В эфире программы «Между тем» он рассказал об истинных целях Вашингтона на юго-востоке Украины.

«Учитывая то, что идет борьба с Россией, США рассматривают этот региональный конфликт в качестве костра, в который можно периодически подкидывать дровишек. Это не Байден придумал. Эта стратегия была описана еще в книге "Великая шахматная доска", а он просто следует лекалам. Это понимают все серьезные  эксперты», - подчеркнул Калашников.  

России в этой ситуации необходимо вести себя осмотрительно и не поступаться своими национальными интересами, считает эксперт.

Тем временем, украинские власти нагнетают ситуацию на линии разграничения в Донбассе. Миссия ОБСЕ зарегистрировала более двух тысяч случаев нарушения режима прекращения огня. Беспокоящие обстрелы сменились мощными артиллерийскими ударами. Верховная рада готовит закон о срочном призыве резервистов. Глава украинской делегации в Минской контактной группе Леонид Кравчук заявляет о готовности к «радикальным шагам».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности лично встретиться с каждым лидером «нормандской четверки», если следующий саммит не состоится. Зеленский отметил, что решение вопроса по урегулированию конфликта в Донбассе постоянно откладывать не получится.

«Нормандский формат» переговоров по Украине существует с июня 2014 года - в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры четырех стран впервые обсудили ситуацию в Донбассе. В последний раз саммит прошел 9 декабря 2019 года в Париже.

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