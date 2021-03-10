Путин обсудит с правительством развитие Дальнего Востока и Арктики

Президент России Владимир Путин в среду, 10 марта, проведет очередное совещание с членами правительства. Об этом информирует пресс-служба Кремля.

Мероприятие должно пройти в режиме видеоконференции. Главной темой встречи станет обсуждение социально-экономического развития Дальнего Востока и Арктики. С докладом выступит глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.

Также в рамках совещания будет рассмотрен ряд других актуальных вопросов.

Путин регулярно проводит совещания с членами правительства. На них глава государства заслушивает доклады по заранее обозначенным темам и обсуждает с кабинетом министров актуальные проблемы. По итогам этих мероприятий российский лидер отдает поручения.

Предыдущее подобное совещание состоялось 10 февраля. Тогда одной из основных его тем стал вопрос зарплат сотрудников бюджетных организаций.