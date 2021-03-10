«Игра на антитезе»: Калашников объяснил тактику Порошенко в информационном поле Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко рассчитывает вернуться на политическую арену. Для этого он активно использует атаку официального Киева на оппозиционные телеканалы, продвигая собственную информационную повестку. Об этом в эфире программы «Между тем» рассказал председатель Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

«Изнанка политической боры Порошенко известна. Он начал готовиться к выборам на Украине. Он использует момент, ему подсказали воспользоваться закрытием телеканалов и сыграть на антитезе. Все, что делают политики на Украине, будь то борьба с русским языком, повестка в Совете Европы или попытка продвигать крымские тезисы - все это связано с отвлечением внимания от того, что происходит в стране. Отвлечение от маленьких зарплат, цен на ЖКХ и отсутствия вакцинации. Все можно списать на войну», - заявил Калашников.

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился запретить выход в эфир трех украинских телеканалов второго февраля. На данный момент они транслируют только в Интернете. В немилость к главе государства попали «112 Украина», NewsOne и ZIK, в отношении которых официальным Киевом были введены ограничения. Об этом сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко. Срок наложенных санкций составляет пять лет. По мнению представителей запрещенных телеканалов, речь идет о политической расправе над неугодными СМИ.