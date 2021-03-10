Путин расширил список многодетных родителей с правом на отпуск в удобное время

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предоставляет большему числу многодетных родителей право брать ежегодный оплачиваемый отпуск в то время, когда они посчитают удобным для себя. Документ был опубликован во вторник, 9 марта, на официальном портале правовой информации.

Закон предусматривает внесение изменений в Трудовой кодекс РФ, по которым отпуск в любое время могут получить многодетные родители детей до 18 лет до достижения младшим из них 14-летнего возраста. Ранее таким правом обладали лишь те многодетные родители, детям которых не исполнилось 12 лет.

Российские власти считают, что эта инициатива позволит уделять больше времени воспитанию детей и совмещать время отдыха обоих работающих родителей.

Ранее депутат Госдумы РФ Никита Березин обратился к первому вице-премьеру Андрею Белоусову с предложением подготовить новую льготную программу кредитования многодетных для подвода коммуникаций к земельному участку и строительства на нем жилья в рамках государственной программы поддержки семей с детьми. Свою инициативу народный избранник объяснил тем, что от населения часто поступают жалобы на невозможность обустроить земельные участки, выдаваемые сегодня на безвозмездной основе, но зачастую довольно далеко от населенных пунктов и необходимой инфраструктуры.