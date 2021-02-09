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Доктор Мясников перечислил основные признаки рака поджелудочной железы

Светлана Иванова
09:56 09.02.2021
Врач назвал классические и косвенные симптомы онкозаболевания.
Доктор Мясников перечислил основные признаки рака поджелудочной железы
© Фото: gipermed.ru
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Боль в желудке, желтуха и снижение веса являются основными признаками рака поджелудочной железы. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, перечисленные симптомы можно отнести к классическим проявлениям болезни. Кроме того, на развитие онкологического заболевания также укажут другие косвенные признаки, включая возникновение тромбофлебитов, воспаление лимфоузла над левой ключицей и метастаз в пупке.

Врач также обозначил факторы риска развития рака поджелудочной железы. Как заявил доктор в эфире телеканала «Россия 1», это курение, избыточный вес, отсутствие физических нагрузок, недостаток витамина D, неправильное питание, пародонтит. Кроме того, еще 20% случаев возникновения рака этого вида можно объяснить наследственными причинами.

Ранее Мясников назвал бобовые лучшим продуктом питания для здоровья. Врач также поделился способом, как избавиться от их главного недостатка для человека - способности вызывать метеоризм. Для этого перед варкой нужно на длительное время замачивать бобовые в воде и готовить их без добавления соли.

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