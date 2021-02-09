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Регулятор ЕС завершил научное консультирование по вакцине «Спутник V»

Роман Захаров
09:51 09.02.2021
Теперь разработчик российского препарата может подготовить заявку на получение регистрационного удостоверения.
Регулятор ЕС завершил научное консультирование по вакцине «Спутник V»
© Фото: Christian Thiele, dpa, Globallookpress
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Лекарственный регулятор ЕС - Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) - завершил процесс консультирования разработчика российской вакцины от СOVID-19 «Спутник V». Об этом РИА Новости сообщили в ЕМА, отметив, что теперь возможна подача заявки на регистрацию на рынке Евросоюза.

«Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи получил научную консультацию от ЕМА по разработке их вакцины для предотвращения COVID-19 "Спутник V"... В качестве следующего шага компания может подготовить заявку на получение регистрационного удостоверения», - приводит информагентство сообщение ЕМА.

Представитель ЕМА при этом уточнил, что агентство пока не получило заявку от разработчика «Спутника V». По его словам, сроки получения одобрения для рынка Евросоюза от ЕМА можно будет обсуждать после поступления такой заявки.

В случае выдачи условного регистрационного удостоверения и одобрения со стороны Еврокомиссии российский препарат сможет централизованно поставляться в ЕС. 

Ранее Национальный центр общественного здравоохранения Венгрии одобрил применение «Спутника V» для вакцинации на территории страны. По словам министра трудовых ресурсов Венгрии Миклоша Каслера, после исследования российской вакцины было установлено, «что препарат соответствует характеристикам производителя с точки зрения качества лекарственного средства и может использоваться на людях».

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