Шойгу открыл организационно-мобилизационный сбор руководящего состава ВС РФ
© Фото: ТРК "Звезда"
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Шойгу открыл организационно-мобилизационный сбор руководящего состава ВС РФ
© Фото: ТРК "Звезда"
В ДPУГИХ CMИ
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