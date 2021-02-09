На фото со спутника разглядели чукотского «озерного монстра»

Пользователь Reddit заметил на картах Google изображение огромного «левиафана, скрывающегося в озере на востоке России». Снимками с очертанием «странного существа» участник сообщества GoogleMapsOddities в воскресенье, 7 февраля поделился с другими пользователями.

На кадрах запечатлен водоем на окраине Чукотского автономного округа, в воде можно разглядеть S-образную фигуру, напоминающую змею. Пользователи предположили, что на снимках изображен левиафан, или мифический морской змей. Они также обратили внимание на внушительные габариты «чудища», которое можно разглядеть на снимках со спутника, пишет Daily Mail.

Гадая, что попало на карты Google, участники сообщества разделились на два лагеря. Кто-то выдвинул теорию, что в России появился собственный «озерный монстр», кто-то, наоборот, объясняет аномалию особенностями ландшафт местности, подчеркивая, что речь идет о частично затопленной песчаной отмели, а то, что можно принять за извивающийся хвост левиафана, на самом деле – очертание возвышенности.