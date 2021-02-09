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В ОНФ предложили разрешить пенсионерам добровольно отказаться от онлайн-платежей по картам

Ян Брацкий
09:21 09.02.2021
Для того, чтобы оградить себя от аферистов, пенсионеры смогут составить письменный отказ от проведения наиболее рискованных операций по карте.
В ОНФ предложили разрешить пенсионерам добровольно отказаться от онлайн-платежей по картам
© Фото: congerdesign, Pixabay
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Общероссийский народный фронт (ОНФ) выступил с инициативой ввести возможность добровольного отказа от осуществления онлайн-платежей и денежных переводов. Это позволит оградить россиян от интернет-мошенников, полагают в ОНФ, жертвами которых чаще всего становятся пожилые люди.

«Раньше они хранили деньги на сберегательных книжках, но теперь в их жизни появились пластиковые карточки и не все до конца понимают, как ими безопасно пользоваться. Что нельзя передавать свои данные посторонним лицам и так далее», - рассказала в беседе со «Звездой» руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

В подтверждение этих слов, в ОНФ привели данные статистики, согласно которым в 60 процентах случаев, жертвами аферистов становились граждане от 50 до 80 лет. Мошенники похитили у них 66 миллиардов рублей только в прошлом году.

«Важно понимать, что наша инициатива не предусматривает запрета, это добровольное решение. Если человек не осуществляет сложных финансовых операций, он может отказаться от услуги онлайн-переводов», - добавила Лазарева.

Пенсионеры смогут составить письменный отказ от проведения наиболее рискованных финансовых операций по карте. Предполагается, что им оставят возможность снимать наличные в банкомате, рассчитываться картой в магазинах и принимать входящие платежи.

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