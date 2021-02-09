Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Офицеров ВМФ Британии подозревают в шпионаже после съемок порно-роликов на военной базе

Роман Захаров
08:45 09.02.2021
Двое военнослужащих снимали кино для взрослых, в том числе и со своим участием, и продавали записи в Сети.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Громкий скандал разгорелся в британском королевском военно-морском флоте. Сразу двоих офицеров поймали на съемках фильмов для взрослых. Причем интимные сцены они снимали прямо на базе атомных подводных лодок недалеко от Глазго.

Двадцатидевятилетняя лейтенант Клэр Дженкинс вместе со своим сослуживцем организовали в военной части целую студию, на которой записывали пикантные ролики в том числе и со своим участием. По данным внутреннего расследования, за отдельную плату зрители даже могли выбрать локацию на базе. Позже эти клипы продавались на сайте для взрослых.

Теперь, помимо неподобающего поведения офицеров их подозревают и в шпионаже. Во время службы Дженкинс командовала отрядом на атомной подводной лодке и участвовала в секретных операциях. Есть вероятность, что иностранная разведка могла шантажировать офицера из-за ее увлечений и таким образом получить секретную информацию.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
09:21 В стране и мире
В ОНФ предложили разрешить пенсионерам добровольно отказаться от онлайн-платежей по картам
08:21 В стране и мире
Видео
Грузовой корабль «Прогресс МС-15» отстыковался от МКС
07:03 Армия
Видео
Противостояние беспилотников: военнослужащие ВВО готовятся к конкурсу АрМИ «Соколиная охота»
06:19 В стране и мире
Огонь охватил здание школы под Саратовом
05:15 Армия
Видео
Полет «ночных охотников»: в Ленобласти стартовал отборочный этап конкурса АрМИ «Авиадартс»
Популярное
Популярное
Видео
Ковровая бомбардировка: глыба льда с крыши едва не убила жительницу Новокузнецка
Ученые выяснили, что уличное освещение может вызвать рак щитовидной железы
Видео
Кусали и лаяли: в Воронеже стая бродячих собак напала на школьницу
Названо опасное для сердца лекарство
«Море дьявола»: как зарождалась тайна про Бермудский треугольник
Юрист рассказал, кто из пенсионеров получит повышенную пенсию в феврале
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.