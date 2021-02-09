Офицеров ВМФ Британии подозревают в шпионаже после съемок порно-роликов на военной базе

Громкий скандал разгорелся в британском королевском военно-морском флоте. Сразу двоих офицеров поймали на съемках фильмов для взрослых. Причем интимные сцены они снимали прямо на базе атомных подводных лодок недалеко от Глазго.

Двадцатидевятилетняя лейтенант Клэр Дженкинс вместе со своим сослуживцем организовали в военной части целую студию, на которой записывали пикантные ролики в том числе и со своим участием. По данным внутреннего расследования, за отдельную плату зрители даже могли выбрать локацию на базе. Позже эти клипы продавались на сайте для взрослых.

Теперь, помимо неподобающего поведения офицеров их подозревают и в шпионаже. Во время службы Дженкинс командовала отрядом на атомной подводной лодке и участвовала в секретных операциях. Есть вероятность, что иностранная разведка могла шантажировать офицера из-за ее увлечений и таким образом получить секретную информацию.