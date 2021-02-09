Ковровая бомбардировка: глыба льда с крыши едва не убила жительницу Новокузнецка

Жительница Новокузнецка едва не погибла под ледяной глыбой, которая сорвалась с крыши многоквартирного дома и рухнула у входа в подъезд.

В этот момент женщина поднималась по лестнице. На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, что с крыши поочередно падают три глыбы.

Ранее похожий случай произошел в Новосибирске, где глыба льда рухнула на припаркованный автомобиль, помяв крышу и капот. Находившийся внутри водитель получил травмы головы.