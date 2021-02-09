Грузовой корабль «Прогресс МС-15» отстыковался от МКС

Грузовой корабль «Прогресс МС-15» успешно отстыковался от Международной космической станции (МКС) и через три часа будет сведен с орбиты. Прямая трансляция ведется на официальном сайте «Роскосмоса».

Космический грузовик прибыл на орбитальную станцию еще в июле прошлого года. Как сообщили в Роскосмосе, в 11:30 по московскому времени двигатели корабля приступят к торможению и сведению грузовика с околоземной орбиты.

По расчетам специалистов, около полудня корабль войдет в плотные слои атмосферы и разрушится. Фрагменты «Прогресса» будут затоплены в несудоходном районе Тихого океана. Грузовые корабли «Прогресс» используются для доставки на МКС полезных грузов, таких как кислород, научное оборудование и продукты питания.