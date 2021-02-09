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Ученые выяснили, что уличное освещение может вызвать рак щитовидной железы

Роман Захаров
08:24 09.02.2021
По данным специалистов, ночной свет подавляет выработку мелатонина - гормона, обладающего противоопухолевым эффектом.
Ученые выяснили, что уличное освещение может вызвать рак щитовидной железы
© Фото: maleni ferrari, Pixabay
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Ночное уличное освещение может спровоцировать развитие рака щитовидной железы. К такому выводу пришли ученые из США после проведенного исследования.

Специалисты в течение почти 13 лет наблюдали за показателями здоровья 464 371 добровольца в возрасте от 50 до 71 года и отмечали уровни светового воздействия в местах, где они проживали. За это время онкологическое заболевание щитовидный железы диагностировали 472 женщинам и 384 мужчинам. При этом исследователи обратили внимание, что вероятность развития рака была на 55% выше у людей проживающих в местах с более ярким освещением, сказано в журнале Американского онкологического сообщества CANCER.

Ученые считают, что ночной свет подавляет выработку мелатонина - гормона, обладающего противоопухолевым эффектом. Помимо этого, он нарушает циркадные ритмы, что, в свою очередь, тоже  является фактором риска развития различных типов онкозаболеваний.

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