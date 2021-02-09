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Новые обновления для Windows привели к сбою в работе компьютеров

Роман Захаров
07:49 09.02.2021
По словам пользователей, трудности возникают после установки обновлений KB4598299 и KB4598301.
Новые обновления для Windows привели к сбою в работе компьютеров
© Фото: it-tehnik.ru
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Microsoft признала существование проблем с актуальными обновлениями Windows. Об этом говорится в материале, опубликованном Windows Latest.

Портал пишет, что пользователи оставляют на официальном форуме компании и Reddit отзывы, согласно которым трудности возникают после установки обновлений KB4598299 и KB4598301. Эти апдейты предназначаются для обновленных версий ОС — 20H2, 2004 и 1909. Если верить сообщениям, то обладатели копий Windows нередко замечают перезагрузку системы и появление «синего экрана смерти» (BSoD, Blue Screen of Death).

Эксперты обратили внимание, что системные ошибки зачастую связаны с обновлением .NET Framework — именно данный компонент способен привести к появлению BSoD. Также сбои случаются во время использования Visual Studio, Windows Presentation Foundation (WPF) и остальных встроенных сервисов Windows.

В корпорации уже отреагировали на связанные с Windows 10 проблемы. На официальном форуме Microsoft сообщили, что технические специалисты уже изучили источники сбоев и сейчас пытаются исправить ситуацию. Сроки выхода системных апдейтов пока не раскрываются.

Некоторые СМИ со ссылкой на экспертов для решения проблемы советуют откатиться с KB4598299 или KB4598301 на предыдущие версии операционной системы. Чтобы это сделать, по данным журналистов, нужно зайти в панель управления Windows, выбрать проблемное обновление и снести его. Затем необходимо перезагрузить ПК.

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