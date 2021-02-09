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«Президентские» тигры попали на видео в заповеднике ЕАО

Ян Брацкий
07:39 09.02.2021
На кадрах повзрослевшее потомство взрослых тигров, многих из которых ученые видят впервые.
© Видео: Центр "Амурский тигр", YouTube © Фото: Центр "Амурский тигр", YouTube
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Ученые получили свежие видеокадры из заповедника в Еврейской автономии, где обитает порядка 20 тигров, включая их потомство. Как полагают зоологи, на видео тигрица Филиппа и повзрослевшие тигрята Светлой из последнего выводка.  

«Свежие кадры, рассказывающие о жизни реинтродуцированных тигров в ЕАО, привезли специалисты из экспедиции в начале февраля. Впервые были зафиксированы тигрята Светлой из последнего выводка, которых она ранее от нас всячески прятала. Сама тигрица начала активно перемещаться по своему участку, ее снимки есть почти на всех фотоловушках. Судя по ним, она активно метит территорию, что может говорить о том, что совсем скоро тигрица снова будет готова к спариванию», - приводит РИА Новости слова директора МРОО Центр «Тигр» Виктора Кузьменко.

Пять ослабевших тигрят были выловлены в дальневосточной тайге в 2013 году, позже президент Владимир Путин выпустил их на волю в специально созданном природном заповеднике. На хищников надели особые ошейники, чтобы отслеживать их перемещение.

Повзрослевшие тигры образовали пары и стали родителями. Ученые продолжают активное наблюдение за ними и рассчитывают на увеличение популяции.

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