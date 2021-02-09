Ледяные дожди и снегопады: российские регионы оказались в эпицентре непогоды

Сразу на несколько российских регионов обрушилась непогода. В Краснодаре прошел ледяной дождь. Дороги и дворы превратились в сплошной каток. Местные жители выкладывают в социальных сетях впечатляющие кадры. Судя по ним, передвигаться по улицам можно разве что ползком.

Не легче и автомобилистам. Многие из них просто не смогли выехать. Аналогичные проблемы и в Норильске, но уже из-за мощного снегопада. Дороги там чистят, однако после этого на обочинах образуются огромные сугробы. Машины стоят, как на пьедестале, приходится даже вызывать эвакуаторы, чтобы их снять.

Замело и Белгород - настолько, что детям разрешили не ходить в школу. Свободное посещение уроков ввели и в Ярославле, но уже из-за сильных морозов. Они обосновались и в Калининградской области. Там, в городе Гусев, ЧП на дороге едва не закончилось трагедией. Фура никак не заводилась и два шофера решили прогреть бак с соляркой паяльной лампой. В итоге возник пожар. Хозяин машины с ожогами доставлен в больницу.

В Самарской области на помощь водителям приходят военные. Например, экипаж передвижной аппаратной связи, который возвращался с тактических учений, помог девушке запустить двигатель ее легковушки. На междугородных трассах дежурят сотрудники МЧС. К уже имеющимся, они разворачивает дополнительные точки обогрева. В Ярославской области поставили две палатки. В Мурманской - оборудовали мобильный пункт.