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Ледяные дожди и снегопады: российские регионы оказались в эпицентре непогоды

Ян Брацкий
07:16 09.02.2021
Из-за аномальных морозов отменяются занятия в школах, а сотрудники МЧС и ЖКХ переходят на круглосуточный график работы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Сразу на несколько российских регионов обрушилась непогода. В Краснодаре прошел ледяной дождь. Дороги и дворы превратились в сплошной каток. Местные жители выкладывают в социальных сетях впечатляющие кадры. Судя по ним, передвигаться по улицам можно разве что ползком.

Не легче и автомобилистам. Многие из них просто не смогли выехать. Аналогичные проблемы и в Норильске, но уже из-за мощного снегопада. Дороги там чистят, однако после этого на обочинах образуются огромные сугробы. Машины стоят, как на  пьедестале, приходится даже вызывать эвакуаторы, чтобы их снять.

Замело и Белгород - настолько, что детям разрешили не ходить в школу. Свободное посещение уроков ввели и в Ярославле, но уже из-за сильных морозов. Они обосновались и в Калининградской области. Там, в городе Гусев, ЧП  на дороге едва не закончилось трагедией. Фура никак не заводилась и два шофера решили прогреть бак с соляркой паяльной лампой. В итоге возник пожар. Хозяин машины с ожогами доставлен в больницу.

В Самарской области на помощь водителям приходят военные. Например, экипаж передвижной аппаратной связи, который возвращался с тактических учений, помог девушке запустить двигатель ее легковушки. На междугородных трассах дежурят сотрудники МЧС. К уже имеющимся, они разворачивает дополнительные точки обогрева. В Ярославской области поставили две палатки. В Мурманской - оборудовали мобильный пункт.

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