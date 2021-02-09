Bloomberg: в Twitter может появиться ряд платных функций

Twitter рассматривает возможность введения ряда платных функций на фоне снижения зависимости своих доходов от рекламы. Среди прочих мер, рассматривается взимание платы за использование сервиса Tweetdeck, который позволяет просматривать сразу несколько лент. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Кроме того, отмена отправки сообщения также может стать платной функцией. Пользователям придется раскошелиться и за эксклюзивный контент, загрузку более качественного видео и отсутствие рекламы.

Агентство пишет, что руководство социальной сети рассматривало подобные инициативы годами, но к более решительным действиям его подтолкнула пандемия новой коронавирусной инфекции.