Британские СМИ объяснили интерес Германии к российской вакцине

Официальный Берлин оценивает возможность использования российской вакцины от новой коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом в журнале Spectator написал публицист Константин Экнер. По его мнению, в Евросоюзе сложилась катастрофическая ситуация с распространением вакцин от COVID-19.

Экнер считает, что использованию лекарственных препаратов от фармакологических компаний Pfizer/BioNTech и Moderna мешают задержки с поставками и политические просчеты. Что касается вакцины от AstraZeneca, то к ней у европейских регуляторов слишком много вопросов, подчеркнул публицист.

На прошлой неделе газета Die Welt сообщила, что Россия удивила западные страны созданием эффективного лекарства от инфекции. За день до этого авторитетный научный журнал The Lancet опубликовал на своих страницах результаты третьей фазы клинических испытаний «Спутника V». Из них следует, что его эффективность составляет более 91 процента.

«Спутник V» - первая в мире вакцина от коронавируса. Лекарство было создано учеными Центра имени Гамалеи при участии Минобороны. Зарегистрирована вакцина была 11 августа прошлого года.