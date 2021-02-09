Цена барреля Brent превысила $61 за баррель впервые с января 2020 года

Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE поднялась на 0,76% и достигла $61 за баррель впервые с 7 января 2020 года, согласно сведениям торговой площадки на 05:14 мск.

В последний раз высокая стоимость нефти регистрировалась в начале прошлого года. Тогда цена на «черное золото» выросла на фоне сообщений о том, что сделка ОПЕК+ может прекратить свое существование.

Ранее сообщалось, что в начале января текущего года цена за баррель нефти марки Brent поднялась выше $57 впервые с 24 февраля 2020 года.