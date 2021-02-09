Порог заболеваемости ОРВИ превышен в 13 регионах России

Превышение порога заболеваемости ОРВИ зафиксировано в 13 регионах России. Об этом информирует Роспотребнадзор.

«На пятой неделе 2021 года недельные пороги заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями по совокупному населению были превышены в 13 субъектах РФ и семи центральных городах субъектов РФ», – говорится в сообщении ведомства.

В двух регионах зарегистрировано превышение эпидпорогов заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детей в возрасте до двух лет. В семи субъектах зафиксировано превышение в возрастной группе от трех до шести лет, еще в семи – до 14 лет. Граждане старше 15 лет перешагнули через недельный эпидемический порог в 30 краях и областях.

За пятую неделю года обследовано 11 357 человек с признаками ОРВИ. Прививки от сезонных заболеваний сделали 59% россиян (более 85,9 млн человек), отметили в Роспотребнадзоре.