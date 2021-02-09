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Свидетельство охоты человека: палеонтолог рассказал о находке черепа малого пещерного медведя в Башкирии

Виктория Ивашечкина
05:02 09.02.2021
По словам ученого, для того, чтобы согласовать раскопки, специалистам потребовалось несколько лет.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ipdn.ru
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Старший научный сотрудник лаборатории палеоэкологии Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН Дмитрий Гимранов рассказал «Звезде» об уникальной находке палеонтологов черепа малого пещерного медведя с отверстием в темени в башкирской пещере Иманай.

По мнению специалиста, животное было убито в возрасте 9–10 лет во время зимней спячки около 35 тысяч лет назад. Данная находка стала первым прямым свидетельством охоты палеолитического человека на малого пещерного медведя.

«Раскопки ведутся с 2010 года. Тогда мы обнаружили эту пещеру. Далее стартовали разведывательные работы. Сначала нам нужно было посмотреть, что там за материал, какая глубина отложений, чтобы планировать экспедицию. Эта пещера находится в заповедной зоне, на территории национального парка Башкирии», - подчеркнул Гимранов.

По его словам, необходимо было согласовать раскопки, и для этого потребовалось несколько лет.

«Только в 2015 году мы провели нормальные, планомерные раскопки. Нужно отметить, что это археологический памятник. Чтобы его раскапывать, нужны специальные охранные документы и археологи, обладающие этими документами. Это довольно сложный процесс», - отметил ученый.

Палеонтологи обнаружили, что в глине были перемешаны раздробленные фрагменты костей Таким образом, как отметил Гимранов, камеральная обработка костей заняла еще 2-3 года.

«Это абсолютно не быстрый процесс. Череп медведя мы нашли примерно в 2016 году, он тоже требовал привлечение специалистов», - подчеркнул ученый.

Гимранов также отметил, что следы заживления раны на черепе отсутствуют, что указывает на смертельный характер ранения. Череп пробит каменным наконечником копья. Ученый отметил, что сила палеолитического человека позволяла нанести удар копьем с близкого расстояния, достаточный, чтобы пробить теменную часть

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