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Инфекционист объяснил, почему взрослым нужно прививаться от COVID-19 раньше детей

Анна Касаткина
04:06 09.02.2021
Сделать прививку от коронавируса ребенку пока невозможно.
Инфекционист объяснил, почему взрослым нужно прививаться от COVID-19 раньше детей
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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От коронавируса в первую очередь следует прививаться взрослым, а не детям. Об этом заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

«Дети не болеют так серьезно и тяжело», – объяснил он.

Поэтому, уточнил Тимаков, для них это не «первостепенная задача». Кроме того, испытания вакцин на детях пока не начинались, а потому сделать прививку ребенку нельзя, сообщил врач в беседе с РИА Новости.

Ранее в центре Гамалеи назвали возможные сроки появления в России детской вакцины от COVID-19.

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