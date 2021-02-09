Инфекционист объяснил, почему взрослым нужно прививаться от COVID-19 раньше детей

От коронавируса в первую очередь следует прививаться взрослым, а не детям. Об этом заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

«Дети не болеют так серьезно и тяжело», – объяснил он.

Поэтому, уточнил Тимаков, для них это не «первостепенная задача». Кроме того, испытания вакцин на детях пока не начинались, а потому сделать прививку ребенку нельзя, сообщил врач в беседе с РИА Новости.

Ранее в центре Гамалеи назвали возможные сроки появления в России детской вакцины от COVID-19.